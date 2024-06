Upał nie do wytrzymania! Ponad 40 stopni. Zamknięte szkoły i "mały lockdown"

Niż znad Atlantyku zmierza do Europy. Przyniesie niebezpieczną pogodę

Niedawno Polacy zmagali się ze skutkami niebezpiecznych burz. Tak było chociażby w Wielkopolsce, Małopolsce czy okolicach Bielska-Białej. W najbliższych dniach pogoda szykuje kolejną nieprzyjemną niespodziankę. I nie chodzi o prognozowany chociażby przez IMGW upał. Portal fanipogody.pl zwraca uwagę na wichury. Odpowiadać za nie ma aktywny niż, który dotrze do Europy znad Atlantyku w przyszłym tygodniu.

Autor tekstu Michał Kołodziejczyk zwraca uwagę na 21 czerwca. - Różnica ciśnienia pomiędzy obszarem bałtyckim (985 hPa), a południem Niemiec (1025 hPa) wynosiła będzie aż 40 hPa. To zaledwie niewiele ponad 1000 kilometrów co jest bardzo małym obszarem jak na tak dużą różnicę ciśnienia - czytamy w treści artykułu. Im większa różnica ciśnienia na niedużym obszarze, tym silniejszy wiatr. Zapowiedzią zapowiadanych wichur mają być silniejsze porywy wiatru, prognozowane już w najbliższy weekend (14-16 czerwca). Wraz z silnym wiatrem w Polsce pojawią się też burze.

Wichury do 100 km/h w Polsce. Wiemy, kiedy to się stanie

Na początku przyszłego tygodnia pogoda uspokoi się. Silny wiatr, i to z dużo większą mocą, uderzy w środę (19 czerwca). - Silny wiatr wynikał będzie nie tylko z podwyższonego gradientu ciśnienia, ale także ze zjawisk burzowych, które licznie pojawią się nad Polską w drugiej połowie przyszłego tygodnia - czytamy w artykule na fanipogody.pl. Co więcej, pogoda będzie niebezpieczna nie tylko z powodu wichur, ale również upałów, dochodzących do 35 stopni Celsjusza.

Źródło: fanipogody.pl

