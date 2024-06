Upał w Polsce kwestią godzin. Prognozy IMGW nie zostawiają złudzeń

W poniedziałek (17 czerwca) możliwe przelotne opady deszczu. W zachodniej części kraju po południu i wieczorem wystąpią również burze, lokalnie z ulewnym deszczem, gradem i wiatrem, wiejącym z prędkością 80 km/h. Najchłodniej nad morzem i w górach, około 22°C. Na północnym zachodzie 23°C. Najcieplej w południowej Polsce, do 28°C.

We wtorek (18 czerwca) do Polski dotrą upały. Najcieplejszym regionem będzie południowy wschód kraju, tam na termometrach 30°C. Najchłodniej na północnym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie 23°C. W centrum około 27°C. W niemal całej Polsce sporo ciemnych chmur i możliwy przelotny deszcz, a lokalnie burze z ulewami, gradem i wiatrem, osiągającym w porywach do 75 km/h. Uwaga na niebezpieczne burze, które pojawią się w nocy z wtorku na środę (18/19 czerwca) nad północno-zachodnią Polską.

Środa (19 czerwca) zapowiada się na dzień burzowy, szczególnie we wschodniej Polsce. Pochmurno niemal w całym kraju, możliwy przelotny deszcz. Bardzo duże różnice w temperaturze. Nad morzem zaledwie 16°C, w zachodnich regionach 22°C zachodzie. Najcieplej na wschodzie i południu, gdzie termometry wskażą do 31°C.

Czwartek (20 czerwca) pogodny i bez opadów. Zrobi się też nieco chłodniej. Temperatura maksymalna od 20°C nad morzem i na wschodzie do 26°C na południowym zachodzie. Upały wrócą jednak bardzo szybko, bo w piątek (21 czerwca). W centrum i na zachodzie Polski, nawet do 33°C. Nieco chłodniej we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C. Dzień zapowiada się pogodnie, jedynie w zachodnich regionach możliwe burze i deszcz.

Prognoza dla Polski. Jaka pogoda w weekend? Ochłodzenie na początek wakacji

Co z pogodą w weekend? Sobota (22 czerwca) zapowiada się na dzień pochmurny, z burzami i deszczem. Temperatura znowu spadnie. Duże różnice na termometrach. Nad samym morzem około 18°C. Na Pomorzu 20°C, w centrum około 24°C w centrum. Najcieplej na krańcach wschodnich, do 29°C. W niedzielę (23 czerwca) jeszcze chłodniej, bo termometry w Polsce pokażą od 19°C do 24°C.

Prognoza temperatury 🌡️ na 10 dni wg modelu ECMWF HRES 0.1 ℹ️ Prognoza >7 dni sprawdzalność <50%. Jutro wartości mogą ulec zmianie 👉 https://t.co/pck0CSz7re #pogoda #IMGWCMM pic.twitter.com/GPzqQkG6vW— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 17, 2024

