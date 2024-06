Antycyklon zdominuje pogodę w Polsce. Nie mamy dobrych wieści na lato

Antycyklon zdominuje pogodę w Polsce

Pogoda w pierwszej połowie czerwca była dość kapryśna. Ciepłe dni przeplatały się z chłodniejszymi, nie brakowało również opadów, czasem gwałtownych. Od poniedziałku (17 czerwca) prognozowany jest napływ gorącego powietrza zwrotnikowego. Temperatura gwałtownie wzrośnie. W czwartek (20 czerwca) na południowym zachodzie może być to nawet 35°C.

Nie będzie to tylko chwilowe ocieplenie. Z prognoz długoterminowych wynika, że letnie wakacje – lipiec i sierpień – będą również bardzo ciepłe, podczas których temperatury znacznie przekroczą normę wieloletnią. Co gorsze, ma być znacznie mniej opadów niż zwykle, co ponownie grozi suszą.

Prognoza temperatury maksymalnej 🌡️ na 10 dni wg modelu ECMWF HRES 0.1ℹ️ Prognoza >7 dni sprawdzalność <50%. Jutro wartości mogą ulec zmianie.👉https://t.co/pck0CSz7re#pogoda #IMGWCMM pic.twitter.com/cWa1wveobu— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 15, 2024

Opady czy susza?

Czerwiec pod względem opadów nie wypadł najgorzej, choć ich natężenie różnie wyglądała w poszczególnych regionach kraju - wahania i różnice były bardzo duże.

- Z wyliczeń modelu ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych) wynika, że lipiec w całej Europie ma przynieść temperatury wyższe od normy. W Polsce dodatnia anomalia ma sięgać ok. 1-1,5 st. C. W praktyce oznacza to wiele gorących, a nawet upalnych dni z temperaturami przekraczającymi 30 st. C. Co ciekawe, chłodniej w porównaniu do reszty kraju ma być w zachodniej Polsce – informuje portal onet.pl.

Sierpień w prognozach przedstawia się bardzo podobnie. Ma być kolejnym miesiącem z temperaturami przekraczającymi normę o ponad 1 st. C.

- Wysokie temperatury to nie wszystko. Bardzo poważnym problemem może okazać się deficyt opadów. Z map rozkładu ciśnienia atmosferycznego wynika, że zarówno w lipcu jak i w sierpniu Europę Środkową zdominuje potężny antycyklon, sprowadzając wiele słonecznych i bardzo suchych dni – zapowiada onet.pl.

Co to jest antycyklon?

Antycyklon to rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych i często traktowany jest jako synonim wyżu.

Cyrkulacja powietrza w obrębie antycyklonu ma kierunek przeciwny do kierunku ruchu obrotowego Ziemi, co oznacza, że na półkuli północnej ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, zaś na półkuli południowej ma kierunek przeciwny. Kierunek wiatru jest przeciwny niż w przypadku cyklonu, związanego z niżem barycznym.

Antycyklony kojarzą się ze spokojną, ładną pogodą.