Najgorzej będzie w nocy! Burze, deszcz i wichury do 100 km/h! [Prognoza IMGW na 20.06.2024]

Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW na 20.06.2024

Noc ze środy na czwartek (19/20 czerwca) będzie pochmurna. Na wschodzie, południu i w centrum kraju burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze kraju deszcz. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, punktowo do 30 mm - informuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Na północnym zachodzie i w górach 8°C. W centrum około 13°C. Najcieplej na południowym wschodzie, do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 90 km/h, a początkowo lokalnie do 100 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h - informuje IMGW.

W czwartek (20 czerwca) pogodnie, więcej chmur i przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie okresami. Na termometrach maksymalnie od 16°C na wybrzeżu do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu, zachodni i północno-zachodni.

Źródło: IMGW

