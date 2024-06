Burze i upały. IMGW ostrzega przed pogodą w środę, 19 czerwca

Cała Polska jest w środę, 19 czerwca, skąpana w słońcu, ale temperatury są tak wysokie, że IMGW ostrzega prze upałami i rychłymi burzami, które są zapowiedzią załamania pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty, którymi zostały objęte następujące województwa:

podlaskie

wielkopolskie

mazowieckie

łódzkie

lubelskie

świętokrzyskie

dolnośląskie

opolskie

śląskie

małopolskie

podkarpackie.

Jeśli chodzi o Podlasie, Mazowsze i południowo-zachodnią Polskę, alerty dotyczą tylko burz i noszą żółty kolor, oznaczający m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent. Dalsza część tekstu poniżej.

Pierwsze upalne dni na Podkarpaciu

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad - ostrzega w alercie IMGW.

Nawet 33 kreski na termometrach

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniami. Po pierwsze, pogodę zdominują nie tylko burze, ale i upały; po drugie noszą one drugi stopień i są oznaczone pomarańczowym kolorem. To oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych zjawisk jest jeszcze większe, a do tego mogą one przybrać bardziej gwałtowny charakter.

W przypadku burz w Świętokrzyskiem, w Małopolsce czy na Podkarpaciu można się spodziewać: opadów deszczu od 30 mm do 40 mm, porywów wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h, a miejscami nawet gradobicia. Mieszkańcom środkowej, południowej i wschodniej Polski będą też doskwierać wysokie temperatury, który sięgną od 30 do 33 kresek w cieniu.