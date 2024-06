Potężne załamanie pogody u bram Polski. Gigantyczne spadki temperatur, a potem nawet to! Znamy datę

Załamanie pogody kwestią czasu?! Alarmująca prognoza pogody

Ciekawą, ale jednocześnie niepokojąca prognozę przedstawili autorzy serwisu fanipogody.pl. Pasjonat Michał Kołodziejczyk wspomniał o upałach, które w środku tygodnia dobrną do granicy 32 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w centrum kraju i w Małopolsce. Niestety, uczucie gorąca to nie jedyna kwestia, na którą zwracają uwagę eksperci. - Przede wszystkim, gorące, wilgotne powietrze da „paliwo” groźnym zjawiskom pogodowym jakie powstaną w środku tygodnia na froncie atmosferycznym - przekazał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl.

- Nie ma silnych burz bez dodatkowych elementów wspomagających konwekcję. Załamanie pogody na koniec tygodnia spowodowane będzie frontem atmosferycznym oraz niżem, który powstanie na prognozowanym zafalowaniu na froncie. Na ten moment, z aktualnych wyliczeń modeli wygląda na to, że piątek po południu oraz noc z piątku na sobotę może przynieść nam bardzo groźną pogodę w Polsce - dodał pasjonat. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod quizem o pogodzie.

Prognoza IMGW potwierdza załamanie pogodyhttps://pogoda.se.pl/antycyklon-zdominuje-pogode-w-polsce-nie-mamy-dobry-wiesci-na-lato-aa-hXnj-uVqN-j3dk.html. Znamy datę

Dziennikarze "Super Expressu" potwierdzili powyższe prognozy w najlepszym możliwym źródle - Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Synoptycy wskazują na bardzo niespokojny piątek i weekend. Zwracają naszą uwagę na różnice w temperaturach i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

- Pojawią się przelotne opady deszczu, burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza do 13°C, nad morzem miejscami do 15°C. Temperatura maksymalna od 24°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 27°C w centrum, do 31°C na południowym zachodzie; nad morzem od 18°C do 21 stopni - podaje IMGW w prognozie na 21 i 22 czerwca.

Specjalistyczne modele pokazują pogodę, przynoszącą ze sobą utrudnienia komunikacyjne i potencjalne zagrożenie utraty zdrowia i życia. Warto być na bieżąco z ostrzeżeniami IMGW. Prognozy będziemy aktualizować.