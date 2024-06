Niebezpieczne burze i męczący upał. Taka będzie pogoda w środę, 19.06.2024

Noc z wtorku na środę (18/19 czerwca) będzie burzowa. Front będzie się przemieszczać z z południowego zachodu na północny wschód. Początkowo na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum kraju burze i deszcz. W kolejnych godzinach pogoda poprawi się. - Prognozowana suma opadów miejscami od 15 mm do 30 mm, na wybrzeżu i Pomorzu do 40 mm - zapowiada IMGW. Noc ciepła, na wybrzeżu 12°C, w reszcie kraju od 14°C do nawet 19°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, na północnym zachodzie z kierunków zmieniających się, na pozostałym obszarze kraju przeważnie z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy do 85 km/h, na zachodzie punktowo do 100 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 85 km/h - prognozuje IMGW.

Środa (19 czerwca) będzie pogodna na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze Polski więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, burze, a także grad. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, lokalnie w centrum i na wschodzie do 40 mm - informuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Nad samym morzem 16-17 °C, na północnym zachodzie 18°C na północnym zachodzie, a w centrum około 27°C. Upalnie na południu i wschodzie, gdzie termometry wskażą 31-33°C. - Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na wschodzie początkowo w kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie w centrum i na wschodzie do 100-110 km/h. Wysoko w górach porywy do 70 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

