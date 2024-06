Męczący upał wleje się do Polski. Duchota również w nocy. Ostrzeżenia IMGW

Wracają upały. Wiemy, kiedy to się stanie. Eksperci nie mają złudzeń, nawet 35 stopni!

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C - taki komunikat wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na czwartek (27 czerwca) i piątek (28 czerwca) dla całej Polski. Sprawdziły się zatem wcześniejsze prognozy, ostrzegające przed upałem w ostatnich dniach czerwca.

Do kiedy upały zostaną z nami? Wyjaśnia w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. - Po czerwcowych upałach, gdzie temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 34°C i czekają nas tzw. noce tropikalne, szczególnie w weekend, później nadejdzie ochłodzenie - wyjaśnia nasz rozmówca. - Wielu może przeżyć szok, bo tam, gdzie jeszcze w niedzielę (30 czerwca) termometry pokażą 33-34 stopnie, już w poniedziałek (1 lipca) temperatura spadnie do 20-24 stopni - dodaje rzecznik IMGW.

Niestety, zagrażać mają nam nie tylko upały, ale również groźne burze. - Chciałbym zwrócić uwagę na przełom czerwca i lipca, bo opady i burze w tym czasie mogą być niebezpieczne - mówi Grzegorz Walijewski. Nasz rozmówca ma na myśli niedzielę (30 czerwca) i poniedziałek (1 lipca). W kolejnych dnia lipca niebezpieczne zjawiska atmosferyczne nie powinni nam zagrażać.

#IMGWlive | 14:15 26.06W związku z sytuacją meteorologiczną (upały🥵 i burze⛈️) rozpoczynamy #IMGWlive, czyli nasz specjalny kanał informacyjny na #X, gdzie na bieżąco przekazujemy ostrzeżenia⚠️, komunikaty i ważne informacje hydrologiczno-meteorologiczne. ▶️Bądźcie z nami. pic.twitter.com/97CmtKJeOO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 26, 2024

