Wracają upały. Wiemy, kiedy to się stanie. Eksperci nie mają złudzeń, nawet 35 stopni!

Jak wynika z prognozy IMGW, na początku tygodnia męczący upał nie będzie nam jeszcze dokuczać. Dopiero od środy (26 czerwca) temperatura w wielu regionach przekroczy 30°C. Później z każdym kolejnym dniem zacznie robić się coraz cieplej. W weekend (29-30 czerwca) na termometrach możliwe jest nawet 34-35°C. W zachodniej i południowej Polsce mogą pojawiać się gwałtowne burze. Poniżej szczegóły prognozy IMGW na ostatnie dni czerwca.

W poniedziałek (24 czerwca) niemal bezchmurne niebo w zachodniej Polsce. Więcej ciemnych chmur na pozostałym obszarze kraju. Możliwy słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21°C do 25°C. Nieco chłodniej nad morzem i w górach, tam temperatura od 16°C do 19°C. We wtorek (25 czerwca) słaby deszcz prognozowany w południowych regionach kraju. Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat. Tam termometry wskażą od 18°C do 21°C.

Upalnie zrobi się w środę (26 czerwca). Na południu do 30°C na termometrach. Na pozostałym obszarze kraju równie ciepło, bo od 25°C do 28°C. Znacznie chłodniej nad morzem, tam do 21°C. Przelotne opady deszczu i burze możliwe na krańcach południowych oraz na Pomorzu. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km/h, z kierunków wschodnich - prognozuje IMGW. W czwartek (27 czerwca) jeszcze cieplej. Termometry pokażą maksymalnie od 27°C do 32°C. Chłodniej nad morzem, tam około 22°C. W ciągu dnia burze i przelotne opady deszczu, również gradu na południu kraju. Poza tym pogodnie. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km/h, wschodni i południowo-wschodni - przewiduje IMGW.

Co z pogodą w ostatni weekend czerwca? W piątek (28 czerwca) na krańcach południowych i zachodnich burze i przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie, bez opadów i bardzo ciepło. Nad morzem 24°C. Ponadto od 28°C do 33°C. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i wschodni - przewiduje IMGW.

W sobotę (29 czerwca) jedynie we wschodniej Polsce pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze burze, lokalnie z gradem. Wielu miejscach kraju powyżej 30°C, nawet do 34°C. Chłodniej jedynie na północnym zachodzie, tam około 25°C i nad samym morzem, około 21°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na północny - czytamy w komunikacie IMGW. W niedzielę (30 czerwca) opady możliwe w zachodniej Polsce. Na termometrach od 30°C do 35°C. Wyjątkiem północy zachód kraju, tam od 20°C do 25°C. - Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na północno-wschodni - prognozuje IMGW.

