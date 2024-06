Temperatury pójdą w dół. Taka będzie pogoda na początku tygodnia

Prognoza IMGW na 24.06.2024

Noc z niedzieli na poniedziałek (23/24 czerwca) niemal bezchmurna. Jedynie na północnym wschodzie i północy więcej ciemnych chmur i opady deszczu. W górach poniżej 10°C. Na pozostałym obszarze Temperatura minimalna od 11°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Poniedziałek (24 czerwca) pogodny w niemal całym kraju, jedynie w północnych regionach możliwy przelotny deszcz. Chłodniej niż w ostatnich dniach. Nad morzem i w górach od 16°C do 19°C. W centrum i na wschodzie do 21°C. Najcieplej na zachodzie i południu kraju, tam termometry pokażą do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych.

