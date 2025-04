Deszcz, burze i nagłe zmiany temperatur w całej Polsce! Pogodowa huśtawka

Taka będzie pogoda we wtorek

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, sobota, 19 kwietnia 2025 roku, zapowiada się w Polsce pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na północnym wschodzie kraju możliwe są również burze. Wysoko w Tatrach należy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Prognozowana suma opadów w czasie burz może wynieść do około 20 mm.

Temperatura maksymalna będzie zróżnicowana. Na północy i zachodzie kraju termometry wskażą od 12°C do 14°C, natomiast na południu i w centrum temperatura może sięgnąć 20°C, a na północnym wschodzie nawet 22°C do 23°C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na wschodzie także porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni i zachodni, na północnym wschodzie i wschodzie także południowy.

Gdzie spodziewać się najgorszej pogody? Ostrzeżenia synoptyków

Najgorszej pogody należy spodziewać się na północnym wschodzie Polski, gdzie oprócz przelotnych opadów deszczu wystąpią również burze. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi porywami wiatru, które mogą towarzyszyć burzom. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć swoje domy przed ewentualnymi szkodami.

Prognoza na noc z soboty na niedzielę 19.04/20.04.2025

jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę pogoda ulegnie poprawie jedynie na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy.

Temperatura minimalna wyniesie od 5°C do 9°C, a na terenach podgórskich może spaść do 3°C do 4°C. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się.