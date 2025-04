Pogoda na jutro. Burze i deszcz są już pewne! Eksperci nie zostawiają złudzeń

Burze z deszczem uderzą w Polskę! Gdzie będzie najgorzej?

W nocy ze środy na czwartek (23/24 kwietnia) miejscami, zwłaszcza na Pomorzu oraz wzdłuż południowej Polski, przelotne opady deszczu. Możliwe też zanikające burze. Im bliżej poranka, tym większe prawdopodobieństwo mgły, ograniczającej widzialność do 200 m. Najchłodniej na północy kraju oraz w rejonach podgórskich Karpat, tam 6°C. Na przeważającym obszarze kraju około 9°C, a najcieplej na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą 11°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

W czwartek (24 kwietnia) przelotne opady deszczu, zaś w południowej Polsce burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 20 mm. Najchłodniej nad morzem, tam 11°C. W rejonach podgórskich około 16°C. W centrum do 20°C, a najcieplej na południu kraju, tam do 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h – zapowiada IMGW.

W kolejnych dniach postępujące ochłodzenie. Na weekend prognozowane są przymrozki w północnej Polsce. Więcej szczegółów w artykule Fatalne wieści tuż przed majówką! Zaskakujący zwrot w pogodzie. Prognozy mówią wprost

Źródło: IMGW

