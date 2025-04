Pogoda na 18 kwietnia. Gdzie będzie najcieplej?

Piątek, 18 kwietnia, zapowiada się jako dzień pełen kontrastów. Jak informuje IMGW, w ciągu dnia możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, które okresami, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, wzrośnie do dużego. To właśnie tam należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a lokalnie także burz.

Jednak zanim nadejdą burze, będziemy mogli cieszyć się wysokimi temperaturami. Termometry pokażą od około 20°C miejscami na południu do 26°C na północnym wschodzie i w centrum kraju. Chłodniej będzie jedynie na Podhalu, gdzie temperatura wyniesie około 16°C, oraz miejscami na wybrzeżu, gdzie spodziewane jest około 10°C.

Burze uderzą w Polskę!

Niestety, wysokie temperatury nie utrzymają się długo. Wraz ze wzrostem zachmurzenia, pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W czasie burz prognozowana suma opadów może wynieść do około 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, a w czasie burz w porywach do 65 km/h. Na ogół będzie wiał z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach porywy mogą osiągnąć do 80 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

Noc z piątku na sobotę (18.05.2025/19.05.2025)

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (18.05.2025/19.05.2025) sytuacja pogodowa nieco się uspokoi. Na północnym wschodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są także lokalne burze. Na krańcach południowo-wschodnich suma opadów może wynieść do około 20 mm, na pozostałym obszarze kraju lokalnie do około 15 mm, zwłaszcza w czasie burz.