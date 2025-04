Jaka będzie pogoda w piątek?

Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (25 kwietnia 2025) na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże i całkowite; na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od północnego zachodu rozpogodzeniami. Mogą wystąpić burze, a nawet grad! Gdzie będzie najgorzej?

- Na południu, południowym wschodzie i w centrum okresami opady deszczu stopniowo od północnego zachodu zanikające; na południowym wschodzie również burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów deszczu na południu i w centrum kraju około 15 mm, na południowym wschodzie około 30 mm, a lokalnie kumulacja opadów w burzach na południowym wschodzie może osiągać około 50 mm. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg - podają eksperci IMGW.

Temperatura 25 kwietnia

Według prognoz, najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam termometry wskażą ponad 20 stopni.

- Temperatura maksymalna od 9°C; 11°C na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, około 15°C na znacznym obszarze kraju, do 18°C; 21°C na południowym wschodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach oraz w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (25.04.2025/26.04.2025)

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (25.04.2025/26.04.2025) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na południowym wschodzie i początkowo na południu duże. Nadal możliwy będzie deszcz oraz burze.

- Miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, a początkowo również burze i tam miejscami prognozowana suma opadów do 20 mm. Wysoko w Karpatach opady śniegu i deszczu ze śniegiem - podają synoptycy.

Z ustaleń IMGW wynika, że temperatura minimalna wyniesie od -1°C; 1°C na północy i w rejonach podgórskich Sudetów (przy gruncie spadek do około -3°C), około 3°C w centrum i na wybrzeżu, do 5°C; 7°C na południowym wschodzie; na krańcach południowo-wschodnich lokalnie cieplej, około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, północno-wschodni i północny. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

