Koszmarna pogoda. Wiatr do 100 km/h i mróz. To już wkrótce

Deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko! Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 10.11.2023]

Prognoza IMGW na weekend. Deszcz, w górach śnieg i silny wiatr

W piątek (10 listopada) opady deszczu na Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i we wschodniej części Wielkopolski. Na pozostałym obszarze kraju tylko lokalnie możliwy słaby deszcz. Deszcz ze śniegiem i do 3 cm śniegu wysoko w Tatrach. Na termometrach maksymalnie od 8°C do 12°C. Uwaga na silny wiatr! Na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, na terenach podgórskich Karpat do 70 km/h, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru nawet do 100 km/h. Na szczytach Tatr wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Noc z piątku na sobotę (10/11 listopada) miejscami słaby deszcz, zaś w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach - śnieg, nawet do 7 cm. Uwaga na mgły, które na południowym zachodzie kraju mogą ograniczyć widzialność do 100 m. Na termometrach od 2°C na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat do 6°C w centrum i 7°C nad morzem. W kotlinach sudeckich możliwy lekki mróz, –1°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

W sobotę (11 listopada) zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Deszcz głównie w centrum i na Pomorzu. Na Podhalu i w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, do 5 cm. Na termometrach maksymalnie od 6°C na wschodzie do 9°C na zachodzie i nad morzem. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 4°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, tylko na północnym wschodzie południowo-wschodni.

W niedzielę (12 listopada) sporo chmur, przelotny deszcz, a w dolinach górskich deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach - śnieg. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, nieco chłodniej w dolinach górskich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Jaka pogoda po weekendzie?

Do połowy listopada pogoda nie powinna ulec większej zmianie. Po weekendzie sporo chwil z deszczem, w górach nadal śnieg. Nadal dość ciepło, temperatura maksymalna. Temperatura od 5°C do 10°C. We wtorek (14 listopada) do 12°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Źródło: IMGW

Przed nami dalszy ciąg deszczowej, jesiennej aury🍁🌦️W nadchodzącym tygodniu opady będą przeplatały się z bezdeszczowymi okresami. ❄️W górach zimowo. 🌡️W drugiej połowie tygodnia powinno być cieplej.🔹https://t.co/E3FxDdgxi6#IMGWmeteo #prognoza #7dni pic.twitter.com/4Bjjhpt07E— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 9, 2023

