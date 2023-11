Jaka będzie zima 2023/2024 w Polsce? Nadejdzie szturm z północy! Podano datę

Mróz uderzy już w tym tygodniu. Złowieszcza prognoza IMGW. Śnieg i wichury do 110 km/h

Ogromny mróz dotrze do Polski, i to już w listopadzie. Ten wyż nie da nam spokoju

Deszczowo i wietrznie, a temperatury spadną do zera! [Prognoza IMGW na 9.11.2023]

Jesień 2023 rozpieszcza nas ciepłem! Pomimo epizodów deszczu, czy silnego wiatru, można śmiało stwierdzić, że na pogodę nie ma co narzekać. Pojawia się pytanie - jaka będzie zima w Polsce? Kiedy spadnie śnieg?

Jak czytamy na TVN Meteo, piękna pogoda nie będzie trwać wiecznie. Arleta Unton-Pyziołek, eskpertka TVN Meteo wskazuje, że pierwszego szturmu z północy można się spodziewać już 14 listopada - wtedy to arktyczne powietrze będzie próbowało wedrzeć się na jakiś czas do Polski. Może pojawić się śnieg! Według prognoz można się go spodziewać na północnym wschodzie Polski.

Nie potrwa to długo, według prognozy kolejny wir atlantycki zaciągnie z południa porcję ciepła i znokautuje zimno. Jak czytamy, następnie nad Europą ma uformować się pas silnego kontrastu temperatury przebiegający nad Polską około 18 listopada, czego efektem mogą być opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem od Śląska, przez centrum kraju, po Mazury i Podlasie.

Zima 2023/2024 - jaka będzie?

Według prognozy amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery (NOAA) grudzień będzie cieplejszy od normy o około 2 st. C! W styczniu temperatura jest prognozowana w normie. Jak wskazuje Arleta Unton-Pyziołek, chociaż wody powierzchniowe okołorównikowego Pacyfiku są cieplejsze od normy o około 3 st. C., paradoksalnie może przynieść nam wyjątkowo śnieżną zimę!

Specjaliści wskazują również, że duży wpływ będzie miał na pogodę El Niño. To zjawisko, które ogłosiła Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna USA (NOAA) w czerwcu 2023.

