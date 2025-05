Nawet -5 stopni na termometrach. Przymrozki w nocy, a w ciągu dnia dwa problemy

Nawet -7 stopni, deszcz i jeszcze to! Wiemy, gdzie pogoda będzie najgorsza

Pogoda na czwartek: Przymrozki i porywisty wiatr w nocy z 7 na 8 maja

Z prognozy IMGW na najbliższą noc wynika, że zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, tylko początkowo na południu duże. W prognozie ostrzeżeń IMGW widać kolejne alerty, dotyczące przymrozków. Potwierdzają się doniesienia, dotyczące ujemnych wartości. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -1°C w centrum, do 3°C, 4°C miejscami na zachodzie i południu oraz do 5°C nad samym morzem. Miejscami spadek temperatury przy gruncie do -5°C. Na zimowe akcenty powinni być przygotowani mieszkańcy Podlasia, Warmii i Mazur oraz województw świętokrzyskiego i łódzkiego.

- Wiatr słaby, początkowo na wschodzie umiarkowany i porywisty, północno-wschodni i wschodni, na północnym wschodzie i wschodzie również północny - podaje Instytut w prognozie synoptycznej na noc z 7 na 8 maja.

Pogoda na jutro: Deszcz na północy i sporo chmur

Na czwartek IMGW zapowiada zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy kraju wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Na mapie, dostępnej na stronie Instytutu widzimy, że parasole powinny się przydać na Podlasiu. Niestety, 8 maja nie doczekamy się ocieplenia. Sprawdzają się wcześniejsze prognozy, dotyczące pierwszej połowy maja.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich lokalnie porywisty, północny i północno-wschodni - podają eksperci z IMGW w prognozie synoptycznej na 8 maja.

Nowa prognoza pogody. Temperatura 8.05.2025

Najcieplej na zachodzie, najchłodniej na północy i na północnym wschodzie - tak w skrócie można podsumować prognozy na najbliższe godziny. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8 stopni Celsjusza, 9°C na północnym wschodzie, miejscami nad morzem i na obszarach podgórskich do 14°C na zachodzie i południu - podaje IMGW.

Analizy pogodowe będziemy codziennie publikować w serwisach "Super Expressu". W tym tygodniu omówimy m.in. prognozy długoterminowe na lato 2025 roku.