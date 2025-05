Radziecka sonda spadnie już niedługo! Kosmos 482 zmierza ku Ziemi. Polska na liście zagrożonych krajów

Kosmos 482 zmierza ku Ziemi

W tym tygodniu czeka nas niepokojące wydarzenie– powrót z kosmosu radzieckiej sondy Kosmos 482! Ten kosmiczny weteran, który od dekad krążył wokół Ziemi jako bezużyteczny śmieć, w końcu postanowił nas odwiedzić. Ale gdzie dokładnie spadnie nieproszony gość?

Kosmiczny śmieć nadciąga! Kiedy nastąpi uderzenie?

Eksperci szacują, że wejście sondy w atmosferę nastąpi między 8 a 12 maja. Marco Langbroek, astronom z holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Delft, podał konkretną datę: szacowany czas wejścia w atmosferę to 10 maja, godzina 10:37.

Ale uwaga! Jak zaznacza Langbroek, data ta obarczona jest pewnym błędem. Może się to stać dzień wcześniej, dzień później.

Gdzie spadnie radziecka sonda? Polska na celowniku

No właśnie, gdzie ten radziecki złom wyląduje? Niestety, nie mamy dobrych wieści. Obszar potencjalnego spadku jest gigantyczny! Od 52. równoleżnika północnego do 52. równoleżnika południowego Co to oznacza? Że na celowniku są:

Niemal całe Stany Zjednoczone

Cała Ameryka Południowa

Afryka

Australia

Część Azji

Większość Europy, w tym Polska!

Eksperci nie będą w stanie zawęzić potencjalnej strefy lądowania sondy Kosmos 482 do momentu, aż nie rozpocznie ona faktycznego procesu opadania przez atmosferę. Spokojnie, panika nie jest wskazana! Mimo wszystko, prawdopodobieństwo, że Kosmos 482 spadnie akurat na Twoją głowę, jest minimalne. Ponad 70% powierzchni Ziemi to woda, więc jest duża szansa, że sonda zakończy swój żywot w oceanie.