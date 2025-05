Jesienna aura w środku wiosny. Ponura pogoda nie odpuszcza

Nawet -7 stopni, deszcz i jeszcze to! Wiemy, gdzie pogoda będzie najgorsza

Pogoda na czwartek: Zimna i miejscami ponura noc z 8 na 9 maja

Pierwsza dekada maja nie przyniosła pięknej pogody. Momentami czujemy się jak w środku jesieni, a nie wiosny. Najbliższe godziny nie przyniosą przełomu. Z prognozy IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (8/9 maja 2025 r.) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tutaj możliwe słabe opady deszczu. Uwaga kierowcy - na północy lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Warto zdjąć nogę z gazu i postarać się o zachowanie maksymalnej koncentracji.

W nocy odnotujemy niskie temperatury i ponownie zmierzymy się z przymrozkami. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podhalu i -3°C na Podlasiu, około -1°C, 0°C w centrum do 3°C na zachodzie i 5 stopni nad morzem. - Miejscami spadek temperatury przy gruncie do około -6°C, w północno-wschodniej części kraju oraz na obszarach podgórskich lokalnie do -8 stopni. Wiatr słaby, zmienny, tylko na południowym wschodzie północny - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej.

Pogoda na jutro: W tych regionach przydadzą się parasole. Deszcz to nie wszystko

Zbliżamy się do weekendu, więc wielu liczyło na poprawę pogody. Na razie w prognozach takowej nie widać. W piątek (9 maja) warunki będą raczej przypominały jesienną porę roku. Jak to wygląda we szczegółach? Na zachodzie, południowym zachodzie oraz południu zachmurzenie na ogół umiarkowane.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, szczególnie na północy, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni - podaje IMGW w prognozie na 9 maja.

Parasole mogą się przydać w województwach:

pomorskim

kujawsko-pomorskim

podlaskim

warmińsko-mazurskim

mazowieckim

lubelskim

Jaka będzie temperatura 9.05.2025? Najnowsza prognoza

Rozczarowani będą ci, którzy tęsknią za letnimi wartościami. W piątek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7 stopni Celsjusza na Podhalu i 9°C na północnym wschodzie, około 12°C w centrum do 15°C na zachodzie. Najcieplej powinno być w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Poranki będą chłodne, zwłaszcza na Podlasiu i Pomorzu.

Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do drugiej połowy maja. Prognozy będziemy aktualizować w serwisie "Super Expressu".