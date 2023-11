Arktyczne zimno zbliża się do Polski! Ekspertka mówi, kiedy zaatakuje mróz

Deszczowo i wietrznie, a temperatury spadną do zera! [Prognoza IMGW na 9.11.2023]

O ile meteorolodzy są zgodni, że w najbliższym czasie Polski nie nawiedzi zima, o tyle nie można tego samego powiedzieć w przypadku mrozu. Jak informuje synoptyczka tvnmeteo.pl, Arleta Unton-Pyziołek, nad Skandynawią będzie zalegać masa arktycznego powietrze, która po 13 listopada może wedrzeć się do Polski. Co to oznacza? Jeśli tak się stanie, w naszym kraju można się spodziewać znacznego, choć krótkotrwałego ochłodzenia. Już wcześniej eksperci ostrzegali przed nawet kilkunastostopniowym mrozem, w północno-wschodniej Polsce, i kilkustopniowym w pozostałych regionach. Taka pogoda może się jednak utrzymać przez maksymalnie 1-2 dni, jako że według wszelkich prognoz druga połowa listopada będzie cieplejsza niż normalnie o tej porze roku. Temperatury będą oscylować wokół prawie 10 kresek, a w okresie 20-30 listopada mogą się pojawić dni z wartościami dwucyfrowymi, sięgającymi maksymalnie 14-15 kresek - najcieplej w tym czasie będzie na Pomorzu.

