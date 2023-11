Deszczowo i wietrznie, a temperatury spadną do zera! [Prognoza IMGW na 9.11.2023]

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek 10 listopada 2023 zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i północy. Czeka nas deszcz - a w górach śnieg.

- Miejscami opady deszczu; wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 3 cm - czytamy na stronie IMGW.

W dzień termometry wskażą do 12°C.

- Temperatura maksymalna od 8°C na Suwalszczyźnie, około 10°C, 11°C na przeważającym obszarze do 12°C miejscami na południu; chłodniej w rejonach podgóskich Karpat około 7°C - podają synoptycy.

Miejscami będzie mocno wiało!

- Wiatr na ogół umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, na terenach podgórskich Karpat do 70 km/h, przeważnie południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Na szczytach Tatr wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają eksperci IMGW.

W nocy z piątku na sobotę (10.2023/5.10.2023) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od 2°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 6°C w centrum do 8°C nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, tam około 1°C, a przy gruncie spadek temperatury do -1°C. Wiatr przeważnie słaby, jedynie początkowo w rejonach podgórskich Podkarpacia i w Tatrach porywisty, z kierunków południowych. W Bieszczadach porywy do 60 km/h. Na szczytach Tatr wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

