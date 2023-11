Pogodowe szaleństwo opanuje Polskę. Wichury do 160 km/h to nie wszystko!

Eksperci z IMGW zapowiadają, że najbliższy tydzień będzie chłodniejszy od minionego. Nie zabraknie opadów deszczu i silnego wiatru. Ochłodzenie w Polsce równać będzie się z pojawieniem śniegu z deszczem i śniegu wysoko w górach. Na Podhalu w drugiej połowie tygodnia prognozowany jest przymrozek.

W poniedziałek (6 listopada) sporo chmur. W północnej oraz wschodniej części kraju słaby deszcz, zaś w górach - deszcz ze śniegiem i śnieg. - W strefie nadmorskiej możliwe burze - informuje IMGW. Na termometrach maksymalnie od 9°C do 13°C. Uwaga na silne porywy wiatru: na wybrzeżu do 75 km/h, a wysoko w górach porywy aż do 110 km/h. Podobna pogoda we wtorek (7 listopada), jednak wiatr powinien osłabnąć. Opady deszczu w północnych i południowych regionach kraju. W środę (8 listopada) nadal sporo chmur i przelotny deszcz. Zrobi się nieco chłodniej niż na początku tygodnia. W rejonach podgórskich około 6°C, na pozostałym obszarze 8-11°C. Nieco więcej chwil ze słońcem w czwartek (9 listopada), jedynie na północy słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 7°C do 12°C. Znaczny spadek temperatury na Podhalu, gdzie prognozowany jest lekki przymrozek –1°C. Równie zimno będzie tam również w piątek (10 listopada). Znowu więcej deszczowych chmur.

Co z pogodą w weekend? W sobotę (11 listopada) tak jak przez większość tygodnia sporo deszczu, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. Maksymalnie na termometrach od 6°C do 10°C, w rejonach podgórskich Karpat około 3°C. W niedzielę (12 listopada) jeszcze chłodniej. Maksymalna temperatura od 5°C do 9°C. Na Podhalu w ciągu dnia zaledwie 2°C, zaś w nocy i nad ranem lekki przymrozek –1°C.

Źródło: IMGW

