Parszywa pogoda za oknami. Burze i wichury do 100 km/h to nie wszystko. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 6.11.2023]

Pogodowe szaleństwo opanuje Polskę. Wichury do 160 km/h to nie wszystko!

Deszcz, wichury do 75 km/h i jeszcze to! Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 5.11.2023]

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 6 listopada 2023?

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że Polska znalazła się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Północnym. Z zachodu na wschód kraju przemieszczał się związany z tym niżem, front okluzji. Eksperci ostrzegali przed intensywnymi opadami deszczu i wichurami. W poniedziałek z kolei zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko miejscami na północy duże. Pojawią się słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W strefie nadmorskiej możliwe burze, więc warto zachować szczególną ostrożność.

- Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, do 40 km/h, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 60 km/h, na wybrzeżu do 70 km/h, w górach do 100 km/h i słabnące - podaje IMGW. Lokalnie na nizinach możliwe są wichury z prędkością przekraczającą 80 km/h. Warto zabezpieczyć cenne rzeczy.

W poniedziałek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 13°C na Śląsku. Jeśli chodzi o duże miasta, to na najwyższe tego dnia wartości mogą liczyć mieszkańcy Opola, Katowic i Wrocławia.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek

W prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na noc z poniedziałku na wtorek (6/7 listopada 2023 r.) czytamy, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna na poziomie od 4°C na Podlasiu do 8°C na wybrzeżu i zachodzie i do 9°C lokalnie na południu, w rejonach podgórskich Karpat około 2°C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy do 70 km/h i stopniowo słabnące, w Sudetach do 80 km/h i w Karpatach do 90 km/h.