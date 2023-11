Potężne załamanie pogody. To kwestia godzin. Eksperci wskazują konkretne zagrożenia

To się stanie już w czwartek. Jedna z planet niespodziewanie zniknie!

To nie będzie przyjemna, jesienna niedziela w naszym kraju. O możliwym załamaniu pogody w Polsce informują m.in. pasjonaci z serwisu fanipogody.pl. Michał Kołodziejczyk w swoim wpisie zaznaczył, że za ulewne deszcze i wichury odpowiada aktywni niż atlantycki i związany z nim zokludowany front atmosferyczny. Intensywne opady deszczu nawiedzą południową i południowo wschodnią Polskę. Najgorzej będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - tam spadnie nawet 20, lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Pogoda uderzy z największą mocą w godzinach wczesnopopołudniowych. W górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu - w Tatrach prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Na stronie fanipogody.pl czytamy również o zagrożeniu, związanym z wichurami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia pojawiły się też na mapie IMGW. Dotyczą one województwa małopolskiego i podkarpackiego. - Wietrznie będzie w rejonach podgórskich Karpat - w Małopolsce i na Podkarpaciu - porywy w ciągu dnia mogą wynieść do 90 km/h. W Sudetach 100 km/h, w Tatrach do 130 km/h - wskazał synoptyk Instytutu Jakub Gawron, cytowany przez PAP.

Wichury nie ustąpią również w poniedziałek. Na północy i w centrum wiatr może zaatakować z prędkością powyżej 80 km/h. Początek tygodnia nie będzie zatem należał do spokojnych. Alerty pogodowe i prognozy na kolejne godziny będziemy podawać w naszym serwisie. Warto śledzić również aktualizacje ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.