Pierwszy atak zimy nadchodzi! Ponad 10 cm śniegu i zamiecie jeszcze w tym tygodniu

Prognoza pogody na najbliższe dni mocno zaskakuje. - We wstępnych prognozach pojawiają się możliwe, intensywne opady śniegu w najbliższy weekend - poinformowała Sieć Obserwatorów Burz. Październikowe prognozy są o tyle zaskakujące, że pierwszy śnieg może się pojawić już w weekend 20-22.10.2023!

Pierwszy śnieg w październiku. Nadchodzi atak zimy - wskazują prognozy pogody

Z prognoz Sieci Obserwatorów Burz wynika, że w Polsce w sobotę (21.10) i w nocy z soboty na niedzielę (21/22.10) mogą pojawić się intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet... śniegu! Wszystko za sprawą wędrującego z południa niżu o pochodzeniu śródziemnomorskim. - Wstępnie mogłoby spaść nawet 8-10 cm (a lokalnie nawet więcej) świeżego, ciężkiego i mokrego śniegu - szacuje Sieć Obserwatorów Burz.

To nie jedyna niespodzianka pogodowa, która czeka nas w październiku w Polsce. Prognozy wskazują, że nadchodzi również silny wiatr, w porywach nawet do 80 km/h. Eksperci ostrzegają, że w weekend warunki na drogach mogą być trudne. - Podmuchy mogą prowadzić do powstawania zawiei i zamieci śnieżnych - podkreślają.

Czy rzeczywiście doczekamy się pierwszych opadów śniegu i ataku zimy w październiku 2023? Należy pamiętać, że są to na razie wstępne prognozy pogody na weekend. Modele pogodowe mogą się jeszcze zmienić w ciągu najbliższych dni. Warto śledzić najnowsze prognozy.