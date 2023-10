Mówią, że to UFO, asteroida lub drugi Księżyc. Co tak jasno świeci na niebie?

Jaka będzie pogoda w czwartek, 5 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 5 października zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Eksperci mówią o burzach - gdzie będzie najgorzej?

- Na północy kraju możliwe lokalne burze - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 5.10.2023

W czwartek chłodno - do 19°C na termometrach.

- Temperatura maksymalna od 14°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 19°C na zachodzie - informuje IMGW.

Jak podaje IMGW, wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wybrzeżu także silny, do 40 km/h, w porywach w północnej połowie kraju do 60 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, lokalnie nad morzem do 80 km/h, do zachodni i południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (5.10.2023/6.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW w nocy z czwartku na piątek (5.10.2023/6.10.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na szczytach Tatr słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C, cieplej na wybrzeżu, od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

