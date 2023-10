Mówią, że to UFO, asteroida lub drugi Księżyc. Co tak jasno świeci na niebie?

Jasny obiekt na nocnym niebie i teorie spiskowe

Jasny punkt, który pojawia się na niebie po zmroku lub przed świtem, na pierwszy rzut oka wygląda jak duża gwiazda, wyróżniająca się na tle innych. Często można go zaobserwować w niewielkiej odległości od Księżyca. To właśnie fakt, że obiekt jest wyjątkowo charakterystyczny, sprawia, że na jego temat pojawiają się różne teorie spiskowe, które nie są podparte żadnymi źródłami naukowymi, lecz są tylko wytworem ludzkiej wyobraźni. Są tacy, którzy twierdzą, że to niezidentyfikowany obiekt latający, należący do obcych cywilizacji, inni uważają, że Ziemia ma kolejnego naturalnego satelitę, którego istnienia jeszcze oficjalnie nie potwierdzono, a jeszcze inni ostrzegają przed asteroidą, która zbliża się do naszej planety, co ostatecznie ma się skończyć apokalipsą. Na szczęście żadne z tych "sensacyjnych" doniesień nie są prawdziwe.

To naturalne zjawisko

Wyjaśnieniem obecności niecodziennego obiektu na nocnym niebie zajął się popularny portal nocneniebo.pl, poświęcony zjawiskom, które można zaobserwować nad naszymi głowami. Wszystko wskazuje na to, że możemy być spokojni. Jasny punkt to po prostu Wenus, druga planeta od Słońca i nasza najbliższa planetarna "sąsiadka". Obecnie jest bardzo dobrze widoczna od ok. godz. 3:00 w nocy aż do świtu. Czasem można też ją zobaczyć zaraz po zmierzchu. Wenus często określana jest też mianem "Gwiazdy Wieczornej" lub "Jutrzenki".

Okazuje się, że jest to zupełnie naturalne zjawisko, a wszelkie obawy z nim związane są nieuzasadnione. Co jednak kieruje osobami, które wymyślają niestworzone historie na temat czegoś, co jest tak oczywiste? Odpowiedź na to pytanie jest prawdopodobnie dużo trudniejsza niż wyjaśnienie zjawisk astronomicznych.

"Nie wiem, czy to celowe działanie jakiejś grupy internautów, czy niewiedza na temat otaczającego nas kosmosu, ale zamieszczanie fałszywych informacji w Internecie wprowadziło zamęt oraz konsternację u wielu użytkowników, którzy faktycznie zaczęli rozważać dziwne teorie na temat jasnego punktu na niebie" - czytamy na portalu nocneniebo.pl.

Dlatego zamiast ślepo wierzyć internetowym "ekspertom" z Facebooka, warto sięgnąć do bardziej wiarygodnych źródeł. Często, przy okazji szukania informacji na temat ciekawych zjawisk astronomicznych, można dowiedzieć się czegoś ciekawego o otaczającym nas wszechświecie. Kto wie, może obudzi to w nas nieodkrytą jeszcze pasję?

Warto dodać, że podobne zjawiska mają miejsce dość często. Od czasu do czasu na nocnym niebie można gołym okiem zaobserwować nie tylko Wenus, ale także Marsa czy Jowisza. Bywa też tak, że niektóre z tych planet, dzięki ich odpowiedniemu ustawieniu na orbicie, można zobaczyć jednocześnie.

QUIZ. Planety układu słonecznego. Prościzna? Większość pada przy ósmym pytaniu! Pytanie 1 z 10 Którą planetą w kolejności od słońca jest Mars? Pierwszą Czwartą Szóstą Dalej