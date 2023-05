Deszcz nie odpuszcza, synoptycy ostrzegają! Do tego jeszcze stanie się to [Prognoza IMGW na 18.05.2023]

Jasna "kropka" na zachodnim niebie

Niewielka "kropka" na niebie jest najjaśniejszym po Księżycu obiekt, który możemy obserwować w ostatnich tygodniach na wieczornym niebie i zdecydowanie jaśniejszym niż tysiące gwiazd. Pojawia się tuż po zachodzie słońca i po upływie kilku godzin znika za zachodnim horyzontem. Wiele osób zastanawia się, czym jest ta wyjątkowo jasna "gwiazda", zdecydowanie wyróżniająca się na tle innych.

Tak naprawdę nie jest to ani gwiazda, ani nawet stacja kosmiczna, którą można dostrzec z Ziemi. Jest to jedna z planet Układu Słonecznego, czyli Wenus. Planeta znajduje się bliżej Słońca niż Ziemia, a jej gęste chmury mocno odbijają światło słoneczne, co sprawia, że świeci silnym blaskiem i jest jedną z najłatwiejszych planet do odnalezienia na niebie. Co siedem miesięcy pojawia się na zachodnim niebie i przez kilka tygodni jest jednym z najbardziej wyróżniających się obiektów. Później jej moc nieco słabnie.

Jak obserwować Wenus na nocnym niebie?

Obserwację Wenus można zacząć już po zmierzchu. Wzrok powinniśmy więc skierować w stronę zachodniego horyzontu. Chociaż Wenus jest widoczna gołym okiem z każdego miejsca, warto jednak wybrać sobie punkt obserwacyjny z dala od źródeł sztucznego światła - zabudowań, latarni ulicznych itp., czyli najlepiej wybrać się za miasto. Wówczas wrażenia są zdecydowanie lepsze. Bardzo pomocna w tym przypadku może okazać się mapa natężenia światła, dzięki której znajdziemy najlepsze miejsce do obserwacji zjawisk astronomicznych.

Istotnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem jest także pogoda. Do obserwacji gwiazd niezbędne jest bowiem bezchmurne niebo. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

Warto dodać, że Wenus nie jest jedyną planetą, którą można zobaczyć na nocnym niebie. W maju na niebie można również zaobserwować Marsa i Jowisza, bardziej spostrzegawczy obserwatorzy odnajdą również Saturna i Merkurego.

