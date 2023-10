Do Polski nadciąga groźna wichura. Może zrywać dachy i łamać drzewa. Wiemy, kiedy

Do Polski dotrą wichury. W weekend pogoda będzie niebezpieczna

Załamanie pogody w Polsce. Jeszcze we wtorek (3 października) było tak ciepło, że zanotowano rekordową temperaturę w październiku. Termometry w Legnicy pokazały ponad 29 stopni. W najbliższych dniach nic nie wskazuje na to, aby ciepła i słoneczna aura miała prędko wrócić. Będzie chłodno, deszczowo, a przede wszystkim wietrznie. Wichura może łamać drzewa, niszczyć dachy i zrywać linie energetyczne. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w najbliższy weekend (7-8 października) "znad Skandynawii przez Bałtyk w kierunku Rosji będzie wędrować pogłębiający się cyklon, który spowoduje wraz z wyżem znad Alp olbrzymie zróżnicowanie ciśnienia". - Objawi się ono w postaci wichury powodującej szkody materialne - czytamy w treści artykułu. Najsilniej wiać będzie w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę. Wtedy to porywy zachodniego i północno-zachodniego wiatru mogą osiągnąć prędkość nawet 80-90 km/h. - Jeszcze mocniej powieje podczas wędrującego z zachodu na wschód kraju frontu szkwałowego, niosącego przelotne, ale intensywne opady deszczu, a miejscami także burze z gradem - informuje portal twojapogoda.pl. Wiać ma z prędkością ponad 100 km/h! Tak silna wichura może łamać drzewa, co doprowadzi do utrudnień na drogach czy torach kolejowych. Zniszczone mogą być też ulice i samochody. Bardzo możliwe są przerwy w dostawie prądu. IMGW i RCB monitorują sytuację pogodową na najbliższe dni, ale należy spodziewać się alertów i komunikatów, proszących o zachowanie ostrożności. Podczas tak niebezpiecznej pogody warto zostać w domu.

Źródło: TwojaPogoda.pl

