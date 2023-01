Nadciąga śnieg! Do tego wichury i jeszcze stanie się to! Synoptycy ostrzegają[Prognoza IMGW na 19.01.2023]

Pogoda IMGW 20 stycznia. Niż nasunie się nad Polskę. Szykuje się śnieżny armagedon

Jak zapowiada IMGW, "najbliższe dni przyniosą nam powrót zimowej aury z intensywnymi opadami śniegu, która utrzyma się przez weekend". Piątek (20 stycznia) nie będzie jeszcze zwiastował śnieżnego armagedonu. - Najwięcej słońca na północnym zachodzie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i miejscami występować będą słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem - podaje IMGW. Mocniej śnieg popada w obszarach podgórskich Karpat i w samych górach. Tam wzrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest na 10 cm. Termometry pokażą od –2°C w obszarach podgórskich Karpat do 3°C nad morzem. - Na południowym wschodzie wiatr wzmagać się będzie do umiarkowanego i porywistego, powodując lokalnie zawieje śnieżne - zwraca uwagę IMGW.

W nocy z piątku na sobotę (20/21 stycznia) - jak informuje IMGW - "nad Polskę nasunie się od południowego wschodu niż". Przyniesie on intensywne opady śniegu, początkowo we wschodniej części kraju. Miejscami spadnie 10-15 cm białego puchu. Uwaga, kierowcy! Na krańcach wschodnich nad ranem warunki jazdy mogą być utrudnione, ponieważ "opady śniegu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a lokalnie może pojawić się nawet deszcz marznący, powodujący gołoledź". Bez opadów na północnym zachodzie Polski, ale tam utrudniać jazdę kierowcą mogą marznące mgły. Mróz w całym kraju. Termometry pokażą od –7°C w obszarach podgórskich Karpat, –3°C do –1°C na przeważającym obszarze, do 2°C nad samym morzem. Niż przynoszący intensywne opady śniegu będzie się przemieszczał razem z porywistym wiatrem, który spowoduje zawieje śnieżne i ograniczy widzialność. Porywy wiatru do 55 km/h.

Pogoda IMGW 21 stycznia. Śnieżny armagedon od Mazur po Dolny Śląsk

Śnieżny armagedon pojawi się w Polsce w sobotę (21 stycznia). Strefa intensywnych opadów śniegu związanych z niżem przesunie się do zachodnich województw. Jak zapowiada IMGW, "w pasie od Mazur, przez centrum, po Dolny Śląsk może spaść do 10-15 cm śniegu". Temperatura maksymalna będzie oscylować wokół 0°C i wyniesie od –5°C w rejonach podgórskich Karpat, –1°C na południowym wschodzie, do 5°C nad morzem. Chwilami powieje mocniejszy wiatr, szczególnie w zachodniej części kraju (do 65 km/h) i nad morzem (do 70 km/h). Takie warunki sprzyjają zawiejom śnieżnym i ograniczeniu widzialności. Nie będzie więc to łatwy dzień dla kierowców.

Pogoda IMGW 22 stycznia. Duża różnica temperatur, nawet -12 stopni

Pogoda w Polsce nieco uspokoi się w niedzielę (22 stycznia). Nadal będzie padać śnieg, ale dużo słabiej. całym kraju. - Na północy Polski opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz - informuje IMGW. Wystąpią natomiast duże różnice w temperaturze. Najzimniej w rejonach podgórskich Karpat, bo aż –12°C. Na południowym wschodzie –8°C. Z kolei w centrum –2°C, a nad morzem temperatura minimalnie powyżej zera (2°C). Osłabnie też wiatr. Jedynie nad morzem podmuchy wiatru z prędkością 65 km/h.

Źródło: IMGW

Najbliższe dni przyniosą nam powrót zimowej aury z intensywnymi opadami śniegu, która utrzyma się przez weekend. W przyszłym tygodniu nadal dość chłodno, okresami występować będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem, ale już nie tak intensywne.Szczegóły: https://t.co/23KFSfcWym pic.twitter.com/I8hXkMGpbf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 19, 2023

