Śnieżyce i zamiecie powracają, a we wtorek jeszcze to! Alarmujące prognozy [Pogoda IMGW na 17.01.2023]

Ruszyły ferie zimowe. Czy uczniowie mogą liczyć na śnieg i mróz?

Dla uczniów w woj. lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim rozpoczęły się ferie zimowe. Dzieci z innych województw wolnym od szkoły będą mogły cieszyć się już wkrótce. Uczniowie nie wyobrażają sobie roku szkolnego bez wakacji i poprzedzających je ferii zimowych. Zimowa przerwa urlopowa pozwala dzieciom odpocząć przed drugą połową roku szkolnego. Ferie zimowe to też szansa dla branży turystycznej, która w tym okresie może liczyć na wzrost przychodów. W tym okresie dzieci i młodzież szaleją na śniegu, jeżdżą na sankach, nartach oraz łyżwach. Popularne są też wyjazdy w góry. Aby zimowy wypad na ferie był naprawdę udany, potrzebna jest do tego odpowiednia pogoda. Tak jak podczas letniego wypoczynku liczymy na słońce i ciepło, tak zimą bardziej odpowiada nam śnieg i mróz. Czy jest na to szanse podczas ferii zimowych 2023? Gdzie jechać na ferie, żeby był śnieg?

Są na świecie miejsca, gdzie śnieg i mróz jest niemal cały rok, a warunki do uprawiania sportów zimowych utrzymują się niemal bez przerwy. Tak jest np. w Alpach. Czy jest jednak szansa na zimowe szaleństwo w Polsce? Tak, najłatwiej o to w górach. Tam śnieg zimą leży prawie zawsze, a temperatura jest niższa niż w pozostałych regionach Polski. A co mówią prognozy długoterminowe o pogodzie podczas ferii zimowych 2023 w pozostałych regionach?

Gdzie jechać na ferie, żeby był śnieg? Pogoda na luty

Jak wynika z analizy serwisu fanipogody.pl, "już na przełomie 2 i 3 dekady stycznia częstsze staną się nocne i poranne przymrozki, a nawet większy mróz". - W rejonach potencjalnych przejaśnień i rozpogodzeń, zdarzyć może się dwucyfrowy mróz po zachodzie słońca - czytamy w artykule. Możemy też spodziewać się częstych opadów. Wszystko przez niże z południa. - W cieplejszym powietrzu po wschodniej stronie cyklonów będą to głównie opady deszczu, natomiast po zachodniej i północnej śnieg i opady mieszane - prognozują fanipogody.pl. Kulminacyjna fala ochłodzenia powinna nastąpić w środę (18 stycznia). Tego dnia przejściowo na południowym wschodzie może być nawet -8°C/-11°C. Potwierdzają to też prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - W pierwszej połowie tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Skandynawii, który będzie sprowadzać stopniowe ochłodzenie z opadami deszczu przechodzącymi w śnieg. Pod koniec tygodnia nastąpi zmiana cyrkulacji, wejdziemy w zasięg oddziaływania niżu znad Bałkanów, a od wschodu napłynie cieplejsze powietrze przynoszące odwilż. Śnieg powinien utrzymać się w wyższych partiach Beskidów i w Tatrach - zapowiadają eksperci z IMGW. Z kolei na początku trzeciej dekady stycznia możliwy jest nawet całodobowy mróz, ale nie we wszystkich regionach.

Z prognoz pogody na luty 2023 wynika, że drugi miesiąc roku ma być cieplejszy niż te z wcześniejszego okresu, a na podobnym poziomie będą się kształtować opady. Co ciekawe, wcale nie wyklucza to pojawienia się śnieżyc i mrozów. Serwis Fanipogody.pl przeanalizował pod tym kątem kilka modeli z różnych ośrodków meteorologicznych. Prognoza zakłada, że średnia temperatura podskoczy ona średnio o 2-3 stopnie, a do tego można się spodziewać podobnych anomalii jak na początku stycznia, czyli skoków ciepła do 15 stopni Celsjusza i więcej! Czyżby oznaczało to brak zimowej aury w najbliższych tygodniach? Niekoniecznie, ponieważ prognozy długoterminowe na luty 2023 nie wykluczają powrotu mrozów i śnieżyc. Nie należy jednak spodziewać się mroźnego i śnieżnego lutego przez większość trwania miesiąca.

Na koniec artykułu prezentujemy terminarz ferii zimowych 2023 dla poszczególnych województw:

16 - 29 stycznia 2023 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13 – 26 lutego 2023 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Źródło: fanipogody.pl

Sonda Ferie zimowe 2023 - planujesz wyjazd w góry? Tak Jeszcze nie wiem Nie