Deszcz i śnieg, do tego wichury do 110 km/h. Fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 12.01.2023]

To był polski rekord zimna! –41 stopni na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Pogoda długoterminowa na luty 2023. Powrót mrozów i śnieżyc niewykluczony

Co mówi prognoza pogody długoterminowej na luty 2023? Serwis Fanipogody.pl przeanalizował pod tym kątem kilka modeli z różnych ośrodków meteorologicznych. Zgodnie z analizą CMM Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) średnia miesięczna temperatura powietrza i średnia miesięczna suma opadów zmieszczą się w granicach normy wieloletniej z okresu 1991-2020. Znacznie ciekawsze wyniki przynosi natomiast model klimatyczny z Ameryki Północnej (CFS i ECMWF), zgodnie z którym temperatura w lutym będzie jednak wyraźnie wyższa niż we wcześniejszych latach. Ta prognoza zakłada, że podskoczy ona średnio o 2-3 stopnie, a do tego można się spodziewać podobnych anomalii jak na początku stycznia br., czyli skoków ciepła do 15 i więcej kresek. Co ciekawe, nawet tak optymistyczne prognozy pogody długoterminowej na luty 2023 nie wykluczają powrotu mrozów i śnieżyc. Te, owszem, mogą się znów pojawić, choć na pewno nie w takiej skali jak w grudniu ub.r.

W lutym 2023 pierwsze tegoroczne burze

Jak informuje serwis Fanipogody.pl, do scenariusza, w którym w lutym 2023 nastąpi ponowny atak zimy, może się przyczynić SSW, czyli Nagłe Ocieplenie Stratosferyczne. Z prognozy wynika, że to zjawisko doprowadzi do rozpadu wiru polarnego pod koniec stycznia, kiedy są właśnie zapowiadane najbliższe mrozy. To nie wszystko, bo w drugim miesiącu roku mają się pojawić pierwsze tegoroczne burze. Zgodnie z prognozą pogody długoterminowej na luty 2023 autorstwa CFS i ECMWF w największej liczbie wystąpią one na północy kraju.

- Zjawiska burzowe mogą pojawić się szczególnie na frontach. Zwłaszcza o charakterze chłodnym, jak i też okluzji chłodnej oraz w jednorodnych i na ogół dość chłodnych masach powietrza w warunkach stromego pionowego gradientu temperatury. Okresami nie da się wykluczyć zjawisk o charakterze ekstremalnym w formie wichur - informują Fanipogody.pl.

Już niemal połowa stycznia, a do tej pory w całym kraju temperatura powietrza jest wyższa od wieloletnich norm termicznych. Na Podkarpaciu anomalia maksymalna wynosi prawie 8°C. Nawet na "polskim biegunie zimna" anomalia jest dodatnia i wynosi 4,5°C.#IMGWmeteo pic.twitter.com/sYoUXKSYhP— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 12, 2023

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Czy pogoda ma wpływ na twoje samopoczucie? Tak Nie