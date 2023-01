To był polski rekord zimna! –41 stopni na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Początek 2023 roku przyniósł dla wielu nieoczekiwaną pogodę w Polsce. Śniegu jest jak na lekarstwo, próżno też szukać konkretnych mrozów. Czy zima dała sobie z nami spokój? Śnieżyce i oblodzone drogi to obraz, którego wielu nie chce widzieć. Nie jednak co się oszukiwać, zanim nadejdzie wiosna, trzeba będzie się jeszcze zmierzyć z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) spodziewa się, że luty 2023 roku będzie podobny do tych z lat minionych.

Prognoza długoterminowa na luty 2023

IMGW informuje, że średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Najchłodniej będzie w Białymstoku, gdzie średnia temperatura powietrza zmieści się w przedziale -3,7 stopnia Celsjusza do zera. Od 0,1 do 3,5 stopni Celsjusza powinno być w Szczecinie. Najwięcej opadów odnotuje Zakopane. Ich średnia to od 43,9 mm do 53. Na drugim biegunie Gdańsk - od 12,1 do 16,6 mm. Ciekawiej wygląda kolejny miesiąc, gdzie dużo częściej przydadzą się parasole.

Prognoza długoterminowa na marzec 2023. Sporo deszczu!

Temperatura w normie, ale w marcu miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. W Zakopanem przedział to od 42,5 mm do 67,8 (!). We wszystkich województwach opady dadzą się nam we znaki. Przełom zimy i wiosny nie przyniesie konkretnych zmian w temperaturach, ale na te nie będzie trzeba długo czekać.

Prognoza długoterminowa na kwiecień i maj 2023. Temperatury ostro w górę!

Kwiecień i maj to odległa perspektywa, ale już teraz synoptycy zwracają uwagę, że w całej Polsce średnia miesięczna temperatura w tych miesiącach powinna być wyższa od normy wieloletniej. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym i północnym zachodzie, w województwie śląskim i w Wielkopolsce. Czwarty i piąty miesiąc 2023 roku przyniosą opady w normie wieloletniej.

Jak interpretować prognozę długoterminową? Poradnik IMGW

- W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy” - czytamy w komunikacie Instytutu.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Synoptycy IMGW podkreślają jednocześnie, że prognoza średniej temperatury powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 10°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej 10°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu lub śniegu, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu.

