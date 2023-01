i Autor: manfredrichter/cc0/Pixabay.com Załamanie pogody w Polsce? Przez nasz kraj będą przechodzić intensywne opady deszczu, a lokalnie - śniegu

Lokalny powrót zimy

Załamanie pogody w Polsce. Grozi nam paraliż? Potężne ulewy to nie wszystko. Będą też śnieżyce!

Załamanie pogody w Polsce? To niestety prawda, bo o ile możemy się cieszyć, że nasz kraj na dobre opuściły mrozy, to we wtorek, 10 stycznia, wkroczyły do niego intensywne opady deszczu. Odpowiada za nie znajdujący się we wschodniej Polsce front atmosferyczny, którego siłę wzmacnia płytki niż. To właśnie dlatego nad Wisłą mogą się również pojawić śnieżyce.