Rzęsiste opady deszczu to nie wszystko! Synoptycy IMGW wskazują, gdzie będzie najgorzej

W poniedziałek (9 stycznia 2023 r.) IMGW poinformował, że Polska jest w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem pomiędzy Wyspami Brytyjskimi a Islandią, w rejonie Wysp Owczych. Choć nadal jest względnie ciepło, to jednak pogoda nie poprawia nam humoru i we wtorek próżno będzie szukać przełomu. Warunki atmosferyczne będą przypominać późną jesień i z pewnością przydadzą się parasole. W górach spadnie sporo śniegu, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Co jeszcze czeka nas w najbliższych godzinach?

Jaka będzie pogoda we wtorek, 10 stycznia 2023?

IMGW podaje, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, na zachodzie okresami umiarkowane. W północno-zachodniej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju opady deszczu, na krańcach wschodnich przejściowo możliwy też deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Karpatach opady śniegu. - Prognozowana suma opadów na południu Małopolski do 20 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich o 5 cm do 10 cm, wysoko w górach o 20 cm - alarmują synoptycy.

- Wiatr na ogół słaby, zmienny, na wschodzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W górach wiatr w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - informują eksperci IMGW w prognozie na 10 stycznia.

Temperatura 10.01.2023. Prognoza pogody

Większość naszych czytelników powinna się ucieszyć - we wtorek nie grożą nam mrozy. O srogiej zimie nie ma mowy. - Temperatura maksymalna od 1°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 7 stopni Celsjusza na zachodzie kraju - podaje IMGW. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Szczecina, Wrocławia i okolic. Cieplejsze kurtki muszą założyć mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pogoda IMGW na jutro. Noc z wtorku na środę 10/11 stycznia 2023

Na stronie IMGW czytamy, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i w centrum kraju. We wschodniej połowie kraju i na krańcach zachodnich opady deszczu. W rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo zanikające. Wysoko w górach przyrost pokrywy o 5 cm. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, nad morzem do 3°C, na obszarach podgórskich od -4°C do 0°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Prognozy będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie.

Powiat tatrzański to obecnie najbardziej śnieżne miejsce w Polsce. W najbliższych prognozy wskazują na intensywne opady śniegu, nawet do 30 cm wysoko w górach. Obowiązuje 2 stopnień zagrożenia lawinowego #TOPR oraz ostrzeżenie meteorologiczne #IMGW.https://t.co/HpQQiy8uuz pic.twitter.com/IPGaImatE6— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 9, 2023

