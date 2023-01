Nadciąga śnieg! Do tego wichury i jeszcze stanie się to! Synoptycy ostrzegają[Prognoza IMGW na 19.01.2023]

IMGW poinformował, że w piątek (20 stycznia 2023 r.) Europa Północna, częściowo Centralna, Wschodnia i południowa znajdować się będzie pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Krańce południowe i południowo-wschodnie Polski będą w zasięgu niżu znad Rumunii. Północny zachód będzie na skraju niżu znad Skandynawii. Pozostała część kraju znajdzie się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Nadal pozostawać będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Co to oznacza w kontekście najbliższych godzin? Trzeba się przygotować na niepożądaną aktywność zimy.

Ostrzeżenia IMGW 19/20.01.2023

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Obowiązują one na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Część z nich wygasa w nocy z czwartku na piątek, a w niektórych regionach dopiero o 8:00. Na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce są też alerty związane z intensywnymi opadami śniegu. W okolicach Krosna mamy do czynienia z ostrzeżeniami drugiego stopnia (pomarańczowy alert). Prognozowane przyrost pokrywy śnieżnej wynosi nawet od 20 cm do 30 cm. Niestety w prognozie ostrzeżeń na 20 stycznia są mamy kolejne alerty, związane z opadami marznącymi i śnieżycami.

Jaka będzie pogoda w piątek, 20 stycznia?

W piątek na północnym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie na ogół duże i opady śniegu, głównie na południu kraju i tu przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wiatr na ogół będzie słaby, zmienny, na południu i południowym wschodzie wzmagający się do umiarkowanego, północny. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne. Zalecamy szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas jazdy samochodem! Warto śledzić lokalne komunikaty meteo i dostosować do nich prędkość.

Pogoda IMGW na jutro. Temperatura 20.01.2023

Zimno i nieprzyjemnie - tak w skrócie można podsumować wartości, które w piątek odczytamy z termometrów. - Temperatura maksymalna od -3 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st. C na krańcach północno-zachodnich i lokalnie nad morzem - podał Instytut. O poranku z pewnością przydadzą się skrobaczki do szyb. Kierowcy powinni wstać o kilka minut wcześniej, aby przygotować auta do jazdy. Nie ma mowy o schowaniu do szaf cieplejszych kurtek, szalików i czapek. Warto założyć to wszystko na siebie i pamiętać również o rękawiczkach.

Prognoza na noc z piątku na sobotę 20/21 stycznia

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu, Pomorzu i krańcach zachodnich. Miejscami opady śniegu, na wschodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszczu. Na krańcach wschodnich możliwy deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 8 cm do 12 cm, lokalnie o 15 cm. Lokalnie możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -6 st. C na zachodzie do 0 st. C na wschodzie, w dolinach karpackich -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

