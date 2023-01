Atak zimy. "Cała Polska znajdzie się pod śniegiem". Padła data

Nadciąga śnieg! Do tego wichury i jeszcze stanie się to! Synoptycy ostrzegają[Prognoza IMGW na 19.01.2023]

Zima w Polsce rozkręca się. Z każdym kolejnym dniem coraz więcej obszarów kraju jest pod śniegiem. Pierwszy śnieg po dłuższej przerwie spadł w środę (18 stycznia). Jak informowaliśmy wcześniej, także w czwartek (19 stycznia) pojawią się opady. W kolejnych dniach także spadnie śnieg, jednak największą sumę opadów eksperci prognozują na sobotę (21 stycznia). Jak czytamy w artykule twojapogoda.pl, "ze wschodu na zachód będzie wędrować cyklon z obfitymi opadami śniegu". Co gorsza, opadom towarzyszyć ma wiatr, osiągający prędkość 50-60 km/h, co wywoła zawieje i zamiecie śnieżne. Widoczność na drogach spadnie do 50 metrów i mniej. Uwaga, kierowcy! Jazda w takich warunkach pogodowych może być bardzo trudna.

W sobotę (21 stycznia) sypać zacznie we wschodniej części Polski. Po południu i wieczorem śnieg spadnie w województwach zachodnich. Do końca dnia grubość pokrywy śnieżnej ma wynieść 5-10 cm. Padający w sobotę śnieg będzie mokry i ciężki, ze względu na temperaturę. 21 stycznia termometry pokażą od 0 do 3 stopni Celsjusza. Ciężki i mokry śnieg może łamać gałęzie lub zrywać linie energetyczne. Niewykluczone przerwy w dostawie prądu lub utrudnienia na drogach w wyniku spadających konarów drzew. Potwierdzają to słowa synoptyka IMGW. Według Anny Woźniak z IMGW, od czwartku czeka Polskę „solidny epizod zimowy”, a od piątku kolejny epizod, który będzie najbardziej intensywny w sobotę. – Strefa opadów śniegu przejdzie praktycznie przez cały kraj, ze wschodu na zachód – dodała Woźniak.

