Nadciąga śnieg! Do tego wichury i jeszcze stanie się to! Synoptycy ostrzegają

Śnieg pokryje samochody, do tego silny wiatr i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 18.01.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przeważająca część Europy będzie pod wpływem rozległego układu niżowego, tylko na krańcach południowo-zachodnich i wschodnich zaznaczy się wpływ wyżów. Północno-zachodnia część Polski będzie w zasięgu niżu znad Danii, pozostała część kraju znajdzie się pod wpływem niżu wędrującego znad Bałkanów nad zachodnią Ukrainę. Utrzyma się powietrze polarne morskie, cieplejsze na krańcach południowo-wschodnich.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 19 stycznia 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), czwartek, 19 stycznia 2023 w dzień na zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy przestrzegają przed mgłami, które rano gdzieniegdzie mogą ograniczyć widzialność do 300 metrów. Czeka nas śnieg!

- Opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na południu kraju opady głównie śniegu, okresami intensywne. Na południowym wschodzie suma opadów do 20 mm. W rejonach podgórskich Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 18 cm, na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz w woj. świętokrzyskim i na południu lubelskiego przyrost pokrywy o 10 cm do 15 cm - przekazuje IMGW.

Na Podkarpaciu i w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego oraz drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Temperatura 19 stycznia 2023

W czwartek chłodno, miejscami mróz.

- Temperatura maksymalna od -2°C w rejonach podgórskich Karpat do 3°C na krańcach wschodnich i nad morzem - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z czwartku na piątek (19.01.2023/20.01.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (19.01.2023/20.01.2023)zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady śniegu, na krańcach wschodnich oraz nad morzem także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie mgły marznące. Temperatura minimalna od -5°C na zachodzie do 0°C miejscami na wybrzeżu i na wschodzie, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W górach porywy wiatru do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Biały horror w Sokołowie Podlaskim. 40-latek zamarzał na śniegu, pomoc przyszła w ostatniej chwili Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.