Cyklon krąży po Polsce. Spadnie nawet 30 cm śniegu. Gdzie będzie najgorzej?

Po dłuższej przerwie wraca do nas śnieg i mróz. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w środę (18 stycznia) rano, nad Małopolskę "nasunie się płytki niż, którego ośrodek dość szybko przemieści się na północny wschód". Wieczorem niż będzie już nad Suwalszczyzną. - Z niżem dotrze układ frontów atmosferycznych, który przyniesie nad wschodnią Polską opady deszczu, a od Dolnego Śląska po Mazury opady śniegu i deszczu ze śniegiem - informuje IMGW i zwraca uwagę, że chwilami opady mogą być intensywne. Na południowym wschodzie kraju może spaść do 35 mm deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po Mazury 8-15 cm śniegu. Intensywny deszcz może doprowadzić do podniesienia poziomu wody w strefie stanów wysokich. - Wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, punktowo możliwe przekroczenia stanów alarmowych - alarmuje IMGW. Nocą ze środy na czwartek (18/19 stycznia) śnieg padać będzie już tylko na Mazurach. Kolejna strefa opadów śniegu pojawi się w czwartkowy poranek (19 stycznia) na południowym wschodzie. Chodzi o Podkarpacie, Małopolskę i Lubelszczyznę. Strefa opadów przesunie się później w kierunku północno-wschodnim. Może spaść 8-10 cm białego puchu. Termometry w Polsce pokażą w środę (18 stycznia) około 1°C. Znacznie cieplej, bo nawet 9°C w południowo-wschodniej części kraju. Ma to związek z niżem i napływającym cieplejszym powietrzem. Noc ze środy na czwartek (18/19 stycznia) ze spadkiem temperatury poniżej 0°C. Uwaga, kierowcy! Drogi mogą być śliskie.

Co dalej z pogodą w Polsce? Im bliżej weekendu, tym zima odważniej wedrze się do Polski. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w czwartek (19 stycznia) we wschodniej części kraju spadnie 5 cm śniegu. W piątek (20 stycznia) - do 10 cm. Cała Polska będzie pod śniegiem do soboty (21 stycznia). Spadnie 5-10 cm śniegu, miejscami 20 cm, a w górach nawet 30 cm. Z tego powodu w Tatrach ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W weekend na termometrach lekki mróz. Najzimniej na południu kraju.

