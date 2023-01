Nawet 18 cm śniegu i mnóstwo opadów! Prognoza ekspertki IMGW nie zostawia złudzeń

Śnieżyce i zamiecie powracają, a we wtorek jeszcze to! Alarmujące prognozy [Pogoda IMGW na 17.01.2023]

Już od wtorku (17 stycznia 2023 r.) obserwujemy zwiększoną aktywność zimy. Na Suwalszczyźnie pojawiły się nieprzyjemne opady deszczu ze śniegiem, a na terenach podgórskich pada śnieg, co zresztą o tej porze roku nie może dziwić. - Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, a w Sudetach do 85 km/h - przestrzegała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk, która omówiła również prognozę pogody na najbliższą noc.

Pogoda IMGW na noc z wtorku na środę. Opady śniegu to nie wszystko

W nocy na północy będzie pogodnie, prawie bez opadów, ale na Suwalszczyźnie może padać deszcz ze śniegiem. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Z kolei od Górnego Śląska po Podkarpacie będzie padał deszcz. W Karpatach może spaść do 18 cm śniegu, a na Dolnym Śląsku do 5 cm. Temperatura minimalna od -4 stopni Celsjusza w dolinach górskich oraz na Warmii i Mazurach, na nizinach od -3 do zera, do 1 stopnia na Wybrzeżu i 2 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Prognozy na kolejne godziny omówimy w kolejnych materiałach.

W prognozie ostrzeżeń IMGW mamy intensywne opady śniegu na Dolnym Śląsku. Dodatkowym problemem będą oblodzone drogi i opady marznące, które wystąpią w niemal całym kraju. Śledźcie lokalne komunikaty IMGW i uważajcie na siebie!

Minimalne temperatury w nocy na wysokości 2m nad poziomem gruntu oraz przy gruncie. Lokalnie pojawił się przymrozek. #IMGW #noc @IMGW_CMM pic.twitter.com/27OH2TczMY— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2023

