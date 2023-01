IMGW informuje, że we wtorek (17 stycznia 2023 r.) prawie całą Europę, także Polskę, będzie obejmował rozległy układ niżowy z głównymi ośrodkami nad Danią i w rejonie Szetlandów. Wschodnie krańce kontynentu będą w obszarze podwyższonego ciśnienia. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie przez Polskę strefa frontu okluzji. Z południowego zachodu napływać będzie polarna morska masa powietrza. Co to oznacza w kontekście pogody na najbliższe godziny? Niestety niewiele dobrego.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 17 stycznia?

W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy, że we wtorek na południu kraju mogą obowiązywać alerty pierwszego stopnia, dotyczące opadów marznących. Na bardzo trudne warunki muszą się przygotować m.in. mieszkańcy Śląska i Małopolski. - Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju - podają synoptycy w prognozie na wtorek.

- Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach i Bieszczadach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują meteorolodzy IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 17.01.2023

Wciąż na plusie, ale zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach - tak w skrócie można podsumować temperatury, które zostaną z nami 17 stycznia. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. - Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 0 do 3 st. C - czytamy na stronie IMGW. Ubierzcie się ciepło i dostosujcie do panujących na zewnątrz warunków!

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę 17/18 stycznia 2023 r.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Na północnym zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze postępujące od południa opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie przechodzące w deszcz. Na południowym zachodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 20 cm. Na południu możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Lokalnie na zachodzie i północy mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, cieplej na wybrzeżu i miejscami na wschodzie, od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju porywisty, z kierunków południowych i wschodnich, na zachodzie przejściowo słaby, zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Karkonoszach do 100 km/h, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne. Prognozy będziemy na bieżąco aktualizować w naszym serwisie.

