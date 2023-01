Kontratak zimy w Polsce! Zrobi się biało i bardzo niebezpiecznie. Synoptycy IMGW wskazują, gdzie będzie najgorzej

Magiczne zjawisko na niebie. Tego widoku się nie zapomina, a w Polsce to prawdziwa rzadkość!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę synoptyczną na nadchodzące kilka dni. Oczywiście prognozy długoterminowe na końcówkę tygodnia mogą jeszcze ulec zmianie, ale sygnały ekspertów od pogody są jasne i czytelne - druga połowa tygodnia przyniesie biały klimat i niebezpieczne warunki atmosferyczne. Już we wtorek (17 stycznia 2023 r.) od północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze, a opady deszczu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Pogoda IMGW dla Polski. Atak zimy od środy?!

Pogoda, styczeń 2023. prognoza IMGW

- W środę na zachodzie kraju przejaśnienia i na ogół bez opadów. Na wschodzie kraju pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzącymi stopniowo w śnieg; w górach śnieg - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 3 tydzień 2023 roku. Biały puch nie powinien się utrzymywać na długo. Temperatury maksymalnie na Podkarpaciu, ale już zaledwie do 7 stopni na plusie. Kolejne godziny będą jeszcze trudniejsze. Czwartek (19 stycznia 2023 r.) przyniesie opady śniegu, tylko na wschodnich krańcach deszczu ze śniegiem i deszczu. Na południu opady śniegu mogą być lokalnie intensywne. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, tylko na wybrzeżu cieplej do 5°C.

Prognoza na piątek i weekend. Śnieg i gołoledź w Polsce

W piątek (20 stycznia 2023 r.) w Małopolsce i na Śląsku synoptycy będą ostrzegać przed miejscami intensywnymi opadami śniegu. Krajobraz będzie się zabielał. Lepsza pogoda w północno-zachodnich rejonach kraju. Do kierowców i pieszych będziemy apelować o ostrożność na drogach i chodnikach. Weekend nie przyniesie przełomu, a raczej kontynuację tego, co pogoda kształtuje od środka bieżącego tygodnia.

- W sobotę pochmurno, wietrznie i z opadami śniegu, które na wschodzie będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg, na Suwalszczyźnie lokalnie marznący i powodujący gołoledź. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni - alarmuje IMGW.

Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie. Warto również śledzić lokalne ostrzeżenia IMGW i dostosować środki ostrożności do panującej w kraju pogody. Zima z pewnością nie powiedziała ostatniego słowa i w końcówce stycznia przekonamy się o jej niepokojącym obliczu. Ucieszą się jedynie ci, którzy tęsknie wyczekują padającego śniegu.

W pierwszej połowie tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Skandynawii, który będzie sprowadzać stopniowe ochłodzenie z opadami deszczu przechodzącymi w śnieg. Pod koniec tygodnia nastąpi zmiana cyrkulacji, napłynie cieplejsze powietrze.https://t.co/JAdRE62Taw#IMGW pic.twitter.com/3r6KYL1QMy— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 16, 2023

