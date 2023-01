Potężne załamanie pogody. Ostre śnieżyce to nie wszystko. Synoptycy podali daty

Ciepło, ale z deszczem. Do tego wichury do 100 km/h. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 14.01.2023]

Zima, a co za tym idzie śnieg i mróz znowu zaatakują Polskę. Z biegiem tygodnia, 16-22 stycznia, będzie się robić coraz chłodniej, a w nocy temperatura znowu spadnie poniżej zera. W dzień już tylko 1-2 kreski na plusie, tradycyjnie jeszcze zimniej może być na Suwalszczyźnie. Co więcej, do naszego kraju znowu dotrą opady śniegu, które na pewno wpłyną na znaczne pogorszenie warunków na drogach. Biały puch pojawi się już w wybranych regionach Polski w środę, 18 stycznia, ale największe opady są zapowiadane na kolejne dwa dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał już pierwsze ostrzeżenia przed "intensywnymi opadami śniegu", które mają wystąpić w czwartek, 19 stycznia, od godz. 7.30, do piątku, 20 stycznia, do godz. 7.30. Alerty 1. stopnia dotyczą następujących regionów:

województwo mazowieckie;

lubelskie;

świętokrzyskie;

śląskie;

małopolskie.

IMGW zwraca również uwagę, że w nocy z soboty na niedzielę, 22 stycznia, może ponownie wzrosnąć prędkość wiatru, którego porywy mogą sięgać 70-80 km/h, a w Tatrach - 100-110 km/h.

Dziś w nocy, lokalnie na południu i w centrum kraju, temperatura spadła poniżej 0°C. Cieplejsza noc była nad morzem, a w Szczecinie temperatura minimalna wyniosła 4°C.#IMGWmeteo pic.twitter.com/12WLve6IJG— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 16, 2023

