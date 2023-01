i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Pogodowe szaleństwo dotrze do Polski. Długoterminowa prognoza nie pozostawia złudzeń

Pogodowe szaleństwo dotrze do Polski. Długoterminowa prognoza nie pozostawia złudzeń

Kalendarzowa zima trwa, ale pogoda w Polsce obecnie bardziej przypomina jesień. Kiedy nastąpi zmiana aury? Długoterminowe prognozy są zaskakujące. Do Europy, w tym także Polski, dotrze niebawem coś, co eksperci określają mianem "szaleństwa". Co to oznacza dla pogody w najbliższych tygodniach? Szczegóły w dalszej części artykułu.