W niedzielę IMGW poinformował, że nad Europą dominowały niże z frontami atmosferycznymi, jedynie na krańcach wschodnich i południowo-zachodnich kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska znajdowała się pod wpływem rozległego i głębokiego niżu, którego ośrodek znad Szkocji przemieszczał się bardzo szybko nad południową Skandynawię. Z zachodu na wschód kraju przemieszczał się układ frontów atmosferycznych. Napływało owietrze polarne morskie, przejściowo cieplejsze. Jaka pogoda będzie z nami w poniedziałek? Nie wszystkie doniesienia metro poprawią nastrój naszym czytelnikom.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 16 stycznia?

W poniedziałek nie powinniśmy liczyć na pogodowy przełom. Nie grozi nam brutalny atak zimy, choć akcenty znane z tej pory roku pojawią się w naszym kraju. - W dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie i w centrum rozpogodzenia - informują synoptycy IMGW.

- Na wschodzie opady deszczu, w Bieszczadach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na Wybrzeżu Wschodnim przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Dolnym Śląsku w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje Instytut. Zalecamy ostrożność na drogach.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 16.01.2023

Zwolennicy mrozów i typowej dla stycznia zimy ponownie będą rozczarowani. W ciągu dnia nie ma szans na ujemne wartości. Gdzieniegdzie przydadzą się ciepłe kurtki. - Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na wschodzie do 6°C na zachodzie, na Podhalu około 2°C - podaje IMGW.

Prognoza pogody. Noc z poniedziałku na wtorek 16/17 stycznia

Na stronie IMGW czytamy, że w nocy z poniedziałku na wtorek (16/17 stycznia) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północnym wschodzie i w centrum opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -2°C w Małopolsce do 3°C na Podlasiu, w kotlinach górskich spadki do około -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

