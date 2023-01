Ciepło, ale z deszczem. Do tego wichury do 100 km/h. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 14.01.2023]

Jak informuje IMGW, Półwysep Iberyjski oraz częściowo Europa Wschodnia pozostają w zasięgu układów wyżowych. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieszcza się na wschód. Napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w niedzielę, 15 stycznia 2023?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w niedzielę (15 stycznia 2023) zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południowym zachodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 4 cm do 6 cm - podaje IMGW.

Temperatura 15 stycznia 2023. Prognoza pogody

W niedzielę będzie ciepło, nawet do 10°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie do 10°C gdzieniegdzie na południowym zachodzie; chłodniej na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 3°C - czytamy na stronie IMGW.

Synoptycy ostrzegają przed wichurami.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na Pomorzu i miejscami w centrum porywy wiatru do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim oraz na południu Opolszczyzny do 75 km/h, nad morzem i na Pogórzu Karpackim do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 130 km/h słabnące do 110 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

