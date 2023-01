Śnieżyce i zamiecie powracają, a we wtorek jeszcze to! Alarmujące prognozy [Pogoda IMGW na 17.01.2023]

Śnieg i mróz wracają do Polski. Niż może przynieść nawet 40 cm śniegu

Początek roku 2023 w pogodzie to jak na razie bardziej jesienna niż zimowa aura. Deszcz zamiast śniegu i kilka stopni powyżej zera - tak wyglądała większość dni w Polsce w ostatnim czasie. W środę (18 stycznia) to się zmieni. Wraca mróz i śnieg. Winny takiej pogodzie w Polsce będzie niż znad północnego Atlantyku i Skandynawii, który nasunie się nad zachodnią i środkową Europę. Jak informuje Wirtualna Polska, "przez to powstanie korytarz, który sprawi, że nad nasz kontynent napłynie arktyczne powietrze z północy". Centrum tego niżu prognozowane jest w rejonie Polski. Niż przyniesie śnieg, który najmocniej ma padać na północ, zachód i południowy zachód od jego centrum. Tam może spaść nawet 40 cm śniegu. Co więcej, opadom śniegu będzie towarzyszyć silny wiatr, co spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne, które mocno ograniczą widoczność i spowodują tworzenie się zasp.

Uwaga na paraliż komunikacyjny. IMGW ostrzega przed śniegiem, wiatrem i i oblodzonymi drogami

Atak zimy w Polsce to fatalna wiadomość dla kierowców oraz pasażerów, nie tylko komunikacji miejskiej, ale i ruchu lotniczego. Na ulicach polskich miast może zrobić się ślisko. Spadający śnieg może utrzymywać się na drzewach i gałęziach, a z czasem łamać je. Podobnie z liniami energetycznymi. - Możliwe są więc przerwy w dostawach prądu i ogrzewania, a niektóre drogi i chodniki mogą być zatarasowane przez konary. Warto zachować ostrożność - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Niepokojące prognozy zdają się potwierdzać eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Prognozowane są alerty meteo przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz oblodzonymi drogami. Według IMGW, śnieżyca będzie się przesuwać w pasie od Małopolski i Podkarpacia, przez Ziemię Świętokrzyską, Lubelszczyznę, część Mazowsza po Podlasie oraz woj. warmińsko-mazurskie. Środa (18 stycznia) ma być dniem powrotu zimy, ale nie oznacza to, że tylko tego dnia należy spodziewać się śniegu i mrozu. W drugiej połowie tygodnia na południu, wschodzie i w centrum spadnie do 15-20 centymetrów śniegu. Temperatury nieznacznie poniżej zera, w najcieplejszym momencie dnia około zera stopni Celsjusza.

Źródło: TwojaPogoda.pl / WP

