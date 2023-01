Śnieżyce i zamiecie powracają, a we wtorek jeszcze to! Alarmujące prognozy [Pogoda IMGW na 17.01.2023]

IMGW informuje, że w środę (18 stycznia 2023 r.) nad Europą dominować będzie rozległy układ niżowy z licznymi ośrodkami niżowymi i układami frontów atmosferycznych, jedynie wschód kontynentu będzie pod wpływem wyżu. Polska będzie w zasięgu wspomnianego układu niżowego, a z południa na północ kraju, przemieszczał się będzie wtórny ośrodek niżowy z układem frontów atmosferycznych. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, na południowym wschodzie przejściowo cieplejszym. Nie przełoży się to na przyjemną pogodę. Wręcz przeciwnie, trzeba się przygotować na coraz liczniejsze, zimowe akcenty.

Jaka będzie pogoda w środę, 18 stycznia?

Już we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa dolnośląskiego i opolskiego. Dotyczą one intensywnych opadów śniegu. Komunikat obowiązuje do 18 stycznia, do godziny 18:00 (możliwe są aktualizacje). Z kolei na Podkarpaciu należy uważać na intensywne opady deszczu i silny wiatr. A jak to wygląda we szczegółach?

- W środę zachmurzenie całkowite i duże. Na południowym wschodzie i wschodzie opady deszczu, lokalnie przechodzące w deszcz ze śniegiem; na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu; w Sudetach i Tatrach śniegu. Miejscami na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz w Wielkopolsce opady śniegu o natężeniu umiarkowanym ograniczające widzialność do 300 metrów. Rano na północnym zachodzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południowym wschodzie - podaje IMGW.

Na tym nie koniec niebezpiecznych zjawisk meteo. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć poziom do 65 km/h, na Pogórzu Karpackim do 75 km/h, w Bieszczadach do 90 km/h. Lokalnie zaatakują zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura 18.01.2023. Prognoza pogody

Dwucyfrowe wartości z początku stycznia 2023 roku odejdą w zapomnienie, choć w niektórych regionach temperatury nadal będą wyraźnie plusowe. Synoptycy IMGW tradycyjnie przekazali, gdzie będzie trzeba pamiętać o ciepłych płaszczach.

- Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym zachodzie i w centrum, około 5 st. C w Małopolsce i na Podlasiu, do 9 st. C na krańcach południowo-wschodnich; na Pomorzu i w rejonach podgórskich około zera - czytamy w prognozie na środę.

Pogoda na jutro IMGW. Noc ze środy na czwartek 18/19 stycznia 2023

Prognoza synoptyczna IMGW wskazuje, że w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami śniegu, gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. Lokalnie, szczególnie na północnym zachodzie, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -4°C na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazurach do 0°C na wybrzeżu; w kotlinach górskich od -8°C do -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, północny i zachodni. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

Minimalne temperatury w nocy na wysokości 2m nad poziomem gruntu oraz przy gruncie. Lokalnie pojawił się przymrozek. #IMGW #noc @IMGW_CMM pic.twitter.com/27OH2TczMY— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2023

