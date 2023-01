Nadciąga śnieg! Do tego wichury i jeszcze stanie się to! Synoptycy ostrzegają[Prognoza IMGW na 19.01.2023]

Czwartek (19 stycznia) będzie dniem pochmurnym. Jak informowaliśmy wcześniej, przy niskich temperaturach prawie w całej Polsce wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jak informuje Anna Woźniak, dyżurny synoptyk IMGW, "na południowym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 18 cm". – Następne kilka dni w Polsce to powrót zimy – mówi Woźniak w rozmowie z PAP. W najbliższych godzinach we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Wystąpią tam opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Może tam spaść nawet do 18 cm śniegu.

Oprócz śniegu, do kraju wraca też mróz. Termometry pokażą od -2°C w rejonach podgórskich, do 3°C na wschodzie kraju i 4°C nad morzem. Słaby wiatr, miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich.W nocy z czwartku na piątek (19/20 stycznia) we wschodniej Polsce zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Wystąpią tam opady śniegu, a na krańcach wschodnich deszczu ze śniegiem. Może tam pojawić 5 cm białego puchu. Pogodniej na zachodzie kraju, ale i tam słabo popada śnieg oraz deszcz ze śniegiem, przede wszystkim na Wybrzeżu. Temperatura minimalna od -5°C Celsjusza na zachodzie, do 0°C na wschodzie. Najzimniej w rejonach podgórskich. Tam temperatura może spaść do -7°C. – Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej części kraju przeważnie południowo-zachodni i zachodni, im bardziej na wschód, tym bardziej z kierunków północnych – informuje IMGW.

Zima przynajmniej przez kilka dni zagości w naszym kraju. Według Anny Woźniak z IMGW, od czwartku czeka Polskę „solidny epizod zimowy”, a od piątku kolejny epizod, który będzie najbardziej intensywny w sobotę. – Strefa opadów śniegu przejdzie praktycznie przez cały kraj, ze wschodu na zachód – dodała Woźniak.

