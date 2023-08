Afrykańskie upały w Polsce. Nawet 37 stopni w cieniu. Padła konkretna data

Fala upałów w Polsce. Nawet 37 stopni w cieniu. Kiedy będzie najgoręcej?

W sobotę (12 sierpnia) rozpoczęła się w Polsce fala upałów, która według najnowszych prognoz pogody, ma potrwać przynajmniej kilka dni. Oznaczać będzie to najdłuższy okres wysokich temperatur w tym roku, ponieważ tegoroczne lato w naszym kraju jak dotąd było kapryśne. Ostatnie dni to głównie deszcz, silny wiatr i niskie temperatury jak na wakacje. Na razie upalnie jest tylko w zachodniej części kraju. Tam termometry pokazały ponad 30 stopni Celsjusza. W niedzielę (13 sierpnia) - jak informuje portal twojapogoda.pl "upał rozleje się na południe, wschód i centrum". Od poniedziałku (14 sierpnia) gorąco będzie już w całej Polsce. Co więcej, temperatury będą tylko rosnąć. Najgoręcej ma być w czwartek (17 sierpnia), kiedy to termometry pokażą od 31 do 34 stopni, a miejscami do 35-36 stopni. - Najgoręcej będzie lokalnie na zachodzie i w centrum, nawet do 37 stopni w cieniu - informuje portal twojapogoda.pl. Czyżby zagrożone miały być rekordy temperatur? Może tak się stać w regionach, gdzie nie dotrą burze i deszcz, a niebo przez cały dzień będzie pogodne. Burze, silny wiatr, duża wilgotność powietrza lub zachmurzenie doprowadzi do obniżki temperatury. Stałego ochłodzenia należy spodziewać się dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Zwiastunem ochłodzenia będą gwałtowne burze.

Źródło: TwojaPogoda.pl

